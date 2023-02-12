Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

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Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти на это управу, поскольку россияне прибывают в страну на законных основаниях. Об этом рассказал глава таможни в Торнио Кари Ханну.
По словам финского таможенника, из-за правил Шенгена воспрепятствовать прибытию граждан России невозможно. Он пояснил, что Норвегия дала добро на въезд россиян на территорию страны, так как у тех действительные визы.
«Они приезжают в Шенгенскую зону, что дает им возможность посетить Финляндию», — сказал Ханну.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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