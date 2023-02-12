Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти на это управу, поскольку россияне прибывают в страну на законных основаниях. Об этом рассказал глава таможни в Торнио Кари Ханну.

По словам финского таможенника, из-за правил Шенгена воспрепятствовать прибытию граждан России невозможно. Он пояснил, что Норвегия дала добро на въезд россиян на территорию страны, так как у тех действительные визы.

«Они приезжают в Шенгенскую зону, что дает им возможность посетить Финляндию», — сказал Ханну.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700