Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США

Сегодня, 18:09

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Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США
Фото из открытых источников

Индонезия отказалась от идеи закупить у России истребители Су-35 под давлением Соединенных Штатов Америки, пишет сегодня местное издание Bisnis.

Как говорится в публикации, сделка сорвалась из-за опасения властей страны попасть под экономические санкции Вашингтона. США вводят их «против стран по всему миру, уличенных в сотрудничестве с Россией».

Индонезии довелось расторгнуть предварительные договоренности и отказаться от покупки российских Су-35, хотя они привлекали своей доступностью по цене.

Вместо истребителей из РФ теперь стране придется приобретать американские F-15 или же французские истребители Rafale, которые стоят на порядок дороже.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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