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Читатели британского издания «Times» прокомментировали последние намерения американского президента Байдена по влиянию на позиции европейских государств по отношению к Российской Федерации. Недавно сообщалось, что Байден собирается принять меры для ужесточения позиции государств ЕС по отношению к РФ. Как раз на ближайшее время запланирована его поездка в столицу Польши.
Перед этим визитом британцы выразили свое отношение к намерению американского президента. Он написали комментарии, в которых выразили мнение, что Байден не достигнет поставленной цели, что население европейских стран не будет настроено против России.
«Поездка в Польшу окажется настоящим позором для Байдена! Россия кажется нам кристально чистой страной, а Путин – истинным стратегом и защитником обычных украинцев», – написал один из них.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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