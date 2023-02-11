Келин: Украина может получить британские танки Challenger 2 к марту-апрелю

Сегодня, 15:09

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Келин: Украина может получить британские танки Challenger 2 к марту-апрелю
Фото из открытых источников

Великобритания может передать Украине свои тяжелые танки Challenger 2 уже к марту-апрелю. Такого мнения придерживается посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Сейчас идет обучение украинских экипажей. Оно происходит на территории Британии», — приводит слова главы дипмиссии РИА «Новости».

Келин заверил, что отслеживает развитие ситуации с передачей танков ВСУ.

Многие военные эксперты, в том числе западные, полагают, что Украина будет накапливать тяжелую бронированную технику для масштабного контрнаступления, которое планируется на весну 2023 года. В ожидании прибытия тяжелых танков и бронетранспортеров на Украине занялись формированием «Гвардии наступления».

Власти страны заявляют, что первые штурмовые бригады будут сформированы уже к апрелю.

Запланировано и формирование дополнительных подразделений, поскольку, как заверила пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева, количество желающих вступить в «Гвардию» очень велико.

Пока же инициативой на театре боевых действий владеют ВС РФ - по последним данным с фронтов, наступательные действия ведутся на пяти различных направлениях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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