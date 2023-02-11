АТОР: Чехия, Великобритания и Нидерланды стали аутсайдерами по спросу туристов РФ

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, в какие страны россияне стали ездить реже.
Так, самый низкий спрос сейчас у российских туристов на поездки в Чехию, пишет Лента.ру. Ранее же в Чехию многие любили отправляться на короткий отдых. Упал существенно интерес у туристов из РФ к Великобритании, Нидерландам. Путевки в Словакию и Словению покупают единицы россиян.
Пока еще пользуется среди граждан РФ спросом Венгрия. Возможно потому, что эта страна принимает их без виз. К тому же в этой стране в любое время года найдется чем заняться туристу.
Сохраняется спрос также на поездки в Грецию и на Кипр. Также покупают российские туристы часто билеты в Италию и Испанию.
Отметим, после того как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины, в отношении РФ было введено множество санкций и они сейчас мешают гражданам РФ комфортно отдыхать во многих странах, так как касаются ограничений на авиаперелеты и работы российских банковских карт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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