Издание FT приводит сообщение о многих случаях фиксации китайских аэростатов над Тайванем

Представитель тайваньского оборонного ведомства в интервью изданию «Financial Times» рассказал о ситуации с запуском китайских аэростатов. Он заявил, что в последние годы в воздушном пространстве над Тайванем достаточно часто фиксируются такие аэростаты. При этом он подчеркнул, что их количество исчисляется десятками. При этом официально на Тайване сообщалось за последнее время только об одном таком случае.

Представитель ведомства уточнил, что в последний раз аэростат в воздушном пространстве над Тайванем был зафиксирован несколько недель назад.

«Тайвань за последние годы наблюдал десятки полетов китайских военных аэростатов в своем воздушном пространстве», – отметил он.

Эта тема обсуждается после того, как китайский аэростат попал в воздушное пространство над территорией США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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