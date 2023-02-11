Издание FT приводит сообщение о многих случаях фиксации китайских аэростатов над Тайванем

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил идеологию ЧВК «Вагнер»
В интервью для проекта WarGonzo предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин объяснил , на чем строится...Подробнее
Представитель тайваньского оборонного ведомства в интервью изданию «Financial Times» рассказал о ситуации с запуском китайских аэростатов. Он заявил, что в последние годы в воздушном пространстве над Тайванем достаточно часто фиксируются такие аэростаты. При этом он подчеркнул, что их количество исчисляется десятками. При этом официально на Тайване сообщалось за последнее время только об одном таком случае.
Представитель ведомства уточнил, что в последний раз аэростат в воздушном пространстве над Тайванем был зафиксирован несколько недель назад.
«Тайвань за последние годы наблюдал десятки полетов китайских военных аэростатов в своем воздушном пространстве», – отметил он.
Эта тема обсуждается после того, как китайский аэростат попал в воздушное пространство над территорией США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В интервью для проекта WarGonzo предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин объяснил , на чем строится...Подробнее
Для того, чтобы Россия могла добиться победы в ходе спецоперации на Украине и отстоять свой суверенитет перед небывалым...Подробнее
О том, в какие страны россияне могут отправиться без виз на отдых, рассказали аналитики сервиса планирования...Подробнее
Российский президент Путин провел смену руководителя дипломатического представительства государства на Кубе. Ранее эту...Подробнее
Россия готовится к тому, чтобы обрушить влияние доллара на мировую экономику. Об этом пишет издание «Взгляд». Автор...Подробнее
Занимавший ранее должность руководителя японского правительства Абэ выпустил свои мемуары, в которых затронута тема...Подробнее
Руководитель генерального консульства Российской Федерации в японском городе Осака Терских в интервью агентству РИА...Подробнее
Воронежцы в соцсетях возмущаются по поводу баннера с социальной рекламой, который разместили возле городского...Подробнее
Ученые рассказали о том, что причиной землетрясения в Турции и Сирии могло стать изменение скорости движения ядра...Подробнее
Сегодня, 10 февраля, пресс-секретарю российского президента Пескову был задан вопрос о сроках, когда Путин подпишет...Подробнее
Комментировать