Ксения Собчак попросила певицу Славу высказать претензии ей в лицо

Ксения Собчак отреагировал на пост певицы Славы, которая нелицеприятно высказалась о ней за ее спиной.

«Дорогая певица Слава, может, скажешь все это в лицо? Слабо интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить на все эти важные вопросы?» — написала Собчак.

Напомним, что вчера Анастасия Сланевская, которая выступает под сценическим именем Слава, опубликовала гневный пост. В нем она раскритиковала певицу Земфиру (признана в РФ иноагентом) за то, что та заработала на россиянах, после чего уехала из страны. От Славы досталось и Собчак, которую она назвала лицемеркой за ее пост о любви к родине, а также за поддержку Земфиры и других покинувших Россию звезд. Слава заявила, что Собчак должна сидеть молча, и назвала телеведущую «бегающей по заграницам».

«Предатели, лицемеры, трусы. А самое главное, юзают людей, зарабатывают на их доверии и сваливают», — написала Слава.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700