Ксения Собчак попросила певицу Славу высказать претензии ей в лицо

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил идеологию ЧВК «Вагнер»
В интервью для проекта WarGonzo предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин объяснил , на чем строится...Подробнее
Ксения Собчак отреагировал на пост певицы Славы, которая нелицеприятно высказалась о ней за ее спиной.
«Дорогая певица Слава, может, скажешь все это в лицо? Слабо интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить на все эти важные вопросы?» — написала Собчак.
Напомним, что вчера Анастасия Сланевская, которая выступает под сценическим именем Слава, опубликовала гневный пост. В нем она раскритиковала певицу Земфиру (признана в РФ иноагентом) за то, что та заработала на россиянах, после чего уехала из страны. От Славы досталось и Собчак, которую она назвала лицемеркой за ее пост о любви к родине, а также за поддержку Земфиры и других покинувших Россию звезд. Слава заявила, что Собчак должна сидеть молча, и назвала телеведущую «бегающей по заграницам».
«Предатели, лицемеры, трусы. А самое главное, юзают людей, зарабатывают на их доверии и сваливают», — написала Слава.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В интервью для проекта WarGonzo предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин объяснил , на чем строится...Подробнее
Для того, чтобы Россия могла добиться победы в ходе спецоперации на Украине и отстоять свой суверенитет перед небывалым...Подробнее
Российский президент Путин провел смену руководителя дипломатического представительства государства на Кубе. Ранее эту...Подробнее
Россия готовится к тому, чтобы обрушить влияние доллара на мировую экономику. Об этом пишет издание «Взгляд». Автор...Подробнее
О том, в какие страны россияне могут отправиться без виз на отдых, рассказали аналитики сервиса планирования...Подробнее
Ученые рассказали о том, что причиной землетрясения в Турции и Сирии могло стать изменение скорости движения ядра...Подробнее
Занимавший ранее должность руководителя японского правительства Абэ выпустил свои мемуары, в которых затронута тема...Подробнее
Сегодня, 10 февраля, пресс-секретарю российского президента Пескову был задан вопрос о сроках, когда Путин подпишет...Подробнее
Воронежцы в соцсетях возмущаются по поводу баннера с социальной рекламой, который разместили возле городского...Подробнее
Руководитель генерального консульства Российской Федерации в японском городе Осака Терских в интервью агентству РИА...Подробнее
Комментировать