Козлов рассказал о реакции политических властей Саудовской Аравии на давление со стороны западных государств

Руководитель дипломатического представительства Российской Федерации в Саудовской Аравии Козлов в интервью агентству РИА «Новости» рассказал о реакции политических властей Аравийского государства на давление со стороны США и ЕС по присоединению к антироссийской коалиции.

Он подчеркнул, что при всех усилиях со стороны политического руководства западных государств официальный Эр-Риад отказывается присоединяться к санкциям и следовать прозападному курсу в отношении РФ. Посол отметил, что политические власти Саудовской Аравии выступают за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

«Несмотря на неоднократные попытки подключить Саудовскую Аравию к формируемой Вашингтоном, из числа своих сателлитов, антироссийской коалиции, в Эр-Рияде такие заходы, насколько нам известно, отметают...», – заявил дипломат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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