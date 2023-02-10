Руководитель генерального консульства Российской Федерации в японском городе Осака Терских в интервью агентству РИА Новости сообщил об отношении населения Японии к решению проводить специальную операцию против киевского режима. Он отметил, что отношение японцев заметно меняется в направлении понимания позиции Российской Федерации.

Терских подчеркнул, что японское население стало демонстрировать понимание причин, по которым политическое руководство Российской Федерации приняло решение о проведении специальной операции против киевского режима. Он рассказал, что это выразилось в тех посланиях, которые получают в дипломатическом представительстве Российской Федерации в Японии.

«Это ощущается и в звонках, и в посланиях в наш адрес, в которых все чаще транслируется понимание нашей позиции и причин конфликта на Украине», – рассказал Терских.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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