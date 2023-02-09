Абэ рассказал о предложении Обамы ввести санкции

Занимавший ранее должность руководителя японского правительства Абэ выпустил свои мемуары, в которых затронута тема отношения разных государств к событиям 2014 года по присоединению Крыма к Российской Федерации. Он рассказал, что тогда в ходе работы саммита в Брюсселе американский президент Обама предлагал ввести санкции по отношению к Российской Федерации. Однако, как сообщил Абэ, уже тогда ряд государств выступил против таких мер.

Абэ напомнил, что тогда Российскую Федерацию исключили из международной организации большая восьмерка. Он критично отнесся к такому решению. По его мнению, следует вести дипломатический диалог для решения таких ситуаций, тогда как санкционные меры не приводят к достижению международных соглашений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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