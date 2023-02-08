Путин назначил нового посла на Кубу и Багамские острова

Российский президент Путин провел смену руководителя дипломатического представительства государства на Кубе. Ранее эту должность занимал Гуськов. Недавно решением президента он был смещен с должности российского посла на Кубе. На интернет-портале официальной информации опубликован указ Путина о назначении нового руководителя дипломатического представительства Российской Федерации на Кубе. Им назначен Виктор Коронелли. Он также, согласно указу, по совместительству должен исполнять обязанности дипломатического представителя и на Багамских островах.

«Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Куба», – написано в указе.

Ранее сообщалось, что Путин провел назначение в совете безопасности государства. Первым заместителем его секретаря назначен Нургалиев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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