Rheinmetall хочет поставлять Украине «мощнейшие танки в мире» Panther

Нефть готовится разочаровать ценами Запад
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Оружейный концерн Rheinmetall намерен поставлять Украине свои новейшие танки Panther. Переговорный процесс уже стартовал.
Гендиректор немецкого концерна Армин Паппергер в беседе с изданием Handelsblatt отметил, что первые поставки возможны уже через полтора года. Украина может стать первой страной, которая официально приобретет танки Panther KF51. Однако для этого необходимо заручиться разрешением властей Германии на реэкспорт.
В самом Rheinmetall боевые машины называют «самыми мощными танками в мире». Хотя на текущий момент у компании имеется лишь демонстрационная модель и о серийном производстве ничего не известно.
Rheinmetall презентовала свой Panther в Париже в минувшем году. Он позиционировался именно как самый мощный боевой танк во всем мире.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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