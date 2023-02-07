Rheinmetall хочет поставлять Украине «мощнейшие танки в мире» Panther

Сегодня, 16:44

0

Image 16+
Rheinmetall хочет поставлять Украине «мощнейшие танки в мире» Panther
Фото из открытых источников

Оружейный концерн Rheinmetall намерен поставлять Украине свои новейшие танки Panther. Переговорный процесс уже стартовал.

Гендиректор немецкого концерна Армин Паппергер в беседе с изданием Handelsblatt отметил, что первые поставки возможны уже через полтора года. Украина может стать первой страной, которая официально приобретет танки Panther KF51. Однако для этого необходимо заручиться разрешением властей Германии на реэкспорт.

В самом Rheinmetall боевые машины называют «самыми мощными танками в мире». Хотя на текущий момент у компании имеется лишь демонстрационная модель и о серийном производстве ничего не известно.

Rheinmetall презентовала свой Panther в Париже в минувшем году. Он позиционировался именно как самый мощный боевой танк во всем мире.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Rheinmetall хочет поставлять Украине «мощнейшие танки в мире» Panther

Сегодня, 16:44

Телеканал «Sky News» рассказал о вопросе обучения украинских летчиков

Сегодня, 09:56

Mirror: в Чили пятилетняя девочка стала самой юной пациенткой в мире с раком груди

Вчера, 20:54

Американцы в Twitter выразили мнение о выступлении Байдена

Вчера, 19:29

Макгрегор заявил, что политические власти США не хотят признавать скорое окончательное поражение киевского режима

Вчера, 08:54

Медведев прокомментировал заявление Арестовича

7-02-2023, 12:34

«Defence24»: В распоряжении США имеется 4000 доступных для передачи Украине танков Abrams

6-02-2023, 14:49

Число жертв мощнейшего землетрясения минувшей ночью в Турции растет с каждой минутой

6-02-2023, 11:14

Местный житель сообщил о разрушениях в историческом центре Алеппо из-за землетрясения

6-02-2023, 10:39

В российском МИДе сделали заявление о позиции Ирака

6-02-2023, 09:29

Американский журналист считает, что поставки Киеву не изменят ход противостояния

5-02-2023, 09:39

Захарова заявила, что ЕС нарушает свои принципы

4-02-2023, 19:54

Горностаев отреагировал на попадание в санкционный список канадского государства

4-02-2023, 09:34

Американский дипломат прокомментировал ситуацию с китайским аэростатом

3-02-2023, 20:59

Швейцарский редактор проанализировал политику немецкого государства

3-02-2023, 09:49

Премьер Польши Моравецкий считает, что Россия пойдет в новое масштабное наступление на Украину в марте

2-02-2023, 14:24

Песков прокомментировал заявление Гейтса

2-02-2023, 13:14

Китайские журналисты рассказали о прогнозах по ВВП международных экономических организаций

1-02-2023, 18:09

Чавушоглу: Турция выступает против захода новых военных судов в Черное море

1-02-2023, 13:29

РИА «Новости»: США приготовились к резкому падению доллара

1-02-2023, 11:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Нефть готовится разочаровать ценами Запад

Нефть готовится разочаровать ценами Запад

7-02-2023, 09:24

0

С 5 февраля вступил в силу 6-й пакет антироссийских санкций Евросоюза против нефтепромышленности РФ. В этом пакете...

Подробнее
Баранец рассказал, как Пригожин превратил Бахмут в ловушку для украинской армии

Баранец рассказал, как Пригожин превратил Бахмут в ловушку для украинской армии

6-02-2023, 21:46

0

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин умело воспользовался статусом Бахмута (бывшего Артемовска) в украинских...

Подробнее
Женщина из Челябинска рассказала о проблемах сына, который в 11 лет весит 110 килограммов

Женщина из Челябинска рассказала о проблемах сына, который в 11 лет весит 110 килограммов

7-02-2023, 13:04

0

Героем шоу «За гранью» стал 11-летний мальчик из Челябинска. Ребенок попал на шоу, так как в своем возрасте он вести...

Подробнее
Каждый день идет тяжелая работа, в результате которой бюрократия ломается: Пригожин о наделении статусом ветерана боевых действий всех участников СВО

Каждый день идет тяжелая работа, в результате которой бюрократия ломается: Пригожин о наделении статусом ветерана боевых действий всех участников СВО

7-02-2023, 13:38

0

Мать одного из погибших во время украинского конфликта бойцов ЧВК «Вагнер» обратилась к предпринимателю Евгению...

Подробнее
Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который решил уволиться из армии

Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который решил уволиться из армии

7-02-2023, 21:54

0

Пермский гарнизонный военный суд отказал военнослужащему, который заключил двухлетний контракт в сентябре 2020 года, а...

Подробнее
Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство

Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство

Вчера, 21:45

0

Новые поправки о защите участников спецоперации от дискредитации не должны распространяться на руководящий состав,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Американцы в Twitter выразили мнение о выступлении Байдена

Американцы в Twitter выразили мнение о выступлении Байдена

Вчера, 19:29

0

Американские пользователи социальной сети Twitter выразили мнение о значении выступления политического руководителя США...

Подробнее
В Екатеринбурге в рамках фестиваля Bach-fest раздалась залповая стрельба

В Екатеринбурге в рамках фестиваля Bach-fest раздалась залповая стрельба

7-02-2023, 15:49

0

По случаю старта музыкального фестиваля BACH-FEST и культурной программы к 300-летию Екатеринбурга в городе был дан...

Подробнее
Медведев прокомментировал заявление Арестовича

Медведев прокомментировал заявление Арестовича

7-02-2023, 12:34

0

Заместитель руководителя совета безопасности РФ Медведев прокомментировал недавнее заявление Арестовича, занимавшего...

Подробнее
В Германии озвучили пять удивительных фактов об экономике РФ

В Германии озвучили пять удивительных фактов об экономике РФ

Вчера, 14:04

0

О пяти фактах российской экономики, которые шокировали Запад, рассказал на страницах издания «Focus» аналитик Габор...

Подробнее