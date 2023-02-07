Телеканал «Sky News» рассказал о вопросе обучения украинских летчиков

Сегодня, 09:56

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Телеканал «Sky News» рассказал о вопросе обучения украинских летчиков
Фото из открытых источников

Британский телевизионный канал «Sky News» приводит информацию из военно-воздушной армии Великобритании об отношении к вопросу обучения украинских летчиков управлять западными самолетами. Собеседник представителей канала сообщил, что среди британских офицеров считают, что украинских летчиков не будут обучать управлять этими самолетами.

В качестве объяснения приводится информация, что в военно-воздушной армии государства не хватает инструкторов даже для обучения своих английских летчиков. Если заниматься украинцами, то это вызовет непонимание со стороны британцев, ожидающих уже долгое время, отметил собеседник телеканала. 

«Мы ясно установили, что мы не можем готовить своих собственных пилотов. Новобранцы, которые ждут своей очереди на учебно-тренировочные полеты, пребывают в шоке», – отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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