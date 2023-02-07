Телеканал «Sky News» рассказал о вопросе обучения украинских летчиков

Нефть готовится разочаровать ценами Запад
С 5 февраля вступил в силу 6-й пакет антироссийских санкций Евросоюза против нефтепромышленности РФ. В этом пакете...Подробнее
Британский телевизионный канал «Sky News» приводит информацию из военно-воздушной армии Великобритании об отношении к вопросу обучения украинских летчиков управлять западными самолетами. Собеседник представителей канала сообщил, что среди британских офицеров считают, что украинских летчиков не будут обучать управлять этими самолетами.
В качестве объяснения приводится информация, что в военно-воздушной армии государства не хватает инструкторов даже для обучения своих английских летчиков. Если заниматься украинцами, то это вызовет непонимание со стороны британцев, ожидающих уже долгое время, отметил собеседник телеканала.
«Мы ясно установили, что мы не можем готовить своих собственных пилотов. Новобранцы, которые ждут своей очереди на учебно-тренировочные полеты, пребывают в шоке», – отметил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С 5 февраля вступил в силу 6-й пакет антироссийских санкций Евросоюза против нефтепромышленности РФ. В этом пакете...Подробнее
Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин умело воспользовался статусом Бахмута (бывшего Артемовска) в украинских...Подробнее
Героем шоу «За гранью» стал 11-летний мальчик из Челябинска. Ребенок попал на шоу, так как в своем возрасте он вести...Подробнее
Мать одного из погибших во время украинского конфликта бойцов ЧВК «Вагнер» обратилась к предпринимателю Евгению...Подробнее
Пермский гарнизонный военный суд отказал военнослужащему, который заключил двухлетний контракт в сентябре 2020 года, а...Подробнее
Новые поправки о защите участников спецоперации от дискредитации не должны распространяться на руководящий состав,...Подробнее
Американские пользователи социальной сети Twitter выразили мнение о значении выступления политического руководителя США...Подробнее
По случаю старта музыкального фестиваля BACH-FEST и культурной программы к 300-летию Екатеринбурга в городе был дан...Подробнее
Заместитель руководителя совета безопасности РФ Медведев прокомментировал недавнее заявление Арестовича, занимавшего...Подробнее
О пяти фактах российской экономики, которые шокировали Запад, рассказал на страницах издания «Focus» аналитик Габор...Подробнее
Комментировать