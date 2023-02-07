Американцы в Twitter выразили мнение о выступлении Байдена

Вчера, 19:29

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Американцы в Twitter выразили мнение о выступлении Байдена
Фото из открытых источников

Американские пользователи социальной сети Twitter выразили мнение о значении выступления политического руководителя США Байдена перед законодательным органом государства для киевского режима. Они отметили, что американский президент почти не говорил об Украине, тогда как раньше в своих выступлениях достаточно много уделял ей внимания.

Пользователи считают, что это своего рода сигнал, что политическое руководство США оставляет киевский режим, меняя свой курс по отношению к нему. Некоторые американцы выразили мнение, что политические власти США уже теряют влияние на ситуацию в Украине.

«Оказывается, вся та чушь, на которой сосредоточилась его администрация, непопулярна и разрушительна», – написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в своем выступлении перед американским законодательным органом Байден четыре раза говорил о Путине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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