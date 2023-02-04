«Defence24»: В распоряжении США имеется 4000 доступных для передачи Украине танков Abrams

Работникам 14 омских организаций незаконно предоставили отсрочку от мобилизационного призыва
В Омске Центральный районный суд рассматривает дело, фигурантами которого стали сразу 14 организаций. Речь идет о...Подробнее
Соединенные Штаты Америки располагают 4 000 танков Abrams, которые находятся в исправном состоянии и могут быть направлены на Украину в качестве военной помощи. Об этом идет речь в статье польского агентства «Defence24».
Авторы обращают внимание на то, что Abrams начали выпускать с 1979 года. Доныне было произведено примерно 10 000 танков. При этом только 4 000 боевых машин технически исправны, не нуждаются в модернизации и могут хоть сейчас быть направлены в Украину.
На вооружении американской армии сейчас состоят 2000 танков Abrams. Однако данные боевые машины есть в рядах танковых бригад Национальной гвардии, а также на складах за пределами США.
Всего же непосредственно на территории Штатов сейчас имеется именно 4 000 полностью исправных боевых тяжелых танков данной модели.
Обозреватели уверены, что Вашингтон расширит танковую поддержку ВСУ, которые, как заявляется, готовятся к масштабному контрнаступлению после отражения уже начавшегося наступления ВС РФ в Донбассе.
Однако для реализации данного плана Киеву недостаточно будет танкового кулака, поэтому сейчас западные союзники сосредоточились на обсуждении вопроса о предоставлении истребительной авиации. Без поддержки с воздуха контрнаступательные действия, полагают эксперты, будут совершенно бессмысленны.
СВО продолжается уже 348 дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Омске Центральный районный суд рассматривает дело, фигурантами которого стали сразу 14 организаций. Речь идет о...Подробнее
Оксане Усовой, новосибирской матери-героине, со своими 10 детьми за короткий промежуток времени пришлось пережить массу...Подробнее
Эксперт в области региональной петербургской политики, журналист Сергей Ковальченко оценил деятельность Александра...Подробнее
Священника из храма Андрея Первозванного в Люблино Иоанна Коваля отстранили от богослужений из-за самочинства. В...Подробнее
В Ростовской области пограничники задержали 42-летнего мобилизованного, который пешком добрался в регион из ДНР. Как...Подробнее
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала результаты саммита...Подробнее
В СМИ появилась информация о том, что из поезда, в котором перевозили мобилизованных граждан, исчезли шестеро...Подробнее
Комитет по транспорту Петербурга отчитался о 53 нерегулируемых пешеходных переходах, которые скоро появятся в городе....Подробнее
Борис Джонсон и Элизабетт Трасс, бывшие gремьеры Великобритании, готовятся к возвращению в большую политику. Об этом из...Подробнее
Представитель американского внешнеполитического ведомства обозначил позицию по вопросу об оценке ситуации с занесением...Подробнее
Комментировать