«Defence24»: В распоряжении США имеется 4000 доступных для передачи Украине танков Abrams

Соединенные Штаты Америки располагают 4 000 танков Abrams, которые находятся в исправном состоянии и могут быть направлены на Украину в качестве военной помощи. Об этом идет речь в статье польского агентства «Defence24».

Авторы обращают внимание на то, что Abrams начали выпускать с 1979 года. Доныне было произведено примерно 10 000 танков. При этом только 4 000 боевых машин технически исправны, не нуждаются в модернизации и могут хоть сейчас быть направлены в Украину.

На вооружении американской армии сейчас состоят 2000 танков Abrams. Однако данные боевые машины есть в рядах танковых бригад Национальной гвардии, а также на складах за пределами США.

Всего же непосредственно на территории Штатов сейчас имеется именно 4 000 полностью исправных боевых тяжелых танков данной модели.

Обозреватели уверены, что Вашингтон расширит танковую поддержку ВСУ, которые, как заявляется, готовятся к масштабному контрнаступлению после отражения уже начавшегося наступления ВС РФ в Донбассе.

Однако для реализации данного плана Киеву недостаточно будет танкового кулака, поэтому сейчас западные союзники сосредоточились на обсуждении вопроса о предоставлении истребительной авиации. Без поддержки с воздуха контрнаступательные действия, полагают эксперты, будут совершенно бессмысленны.

СВО продолжается уже 348 дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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