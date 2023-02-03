Журналист одного из американских изданий Роуч выразил мнение о значении поставок западными государствами киевскому режиму для общего хода противостояния в украинском кризисе. Он полагает, что эти поставки не помогут избежать поражения ВСУ и не помешают российской армии победить в специальной операции.

Роуч отметил, что промышленность Российской Федерации производит орудия больше и быстрее не только чем Украина, но и чем промышленность всех западных государств, которая отстает от РФ и по объемам, и по скорости. Именно поэтому, полагает он, поставки не повлияют на ход противостояния.

«Обещанные современные танки сложны, требуют тщательного и непростого обслуживания и длительной подготовки экипажей, а Запад может поставить лишь небольшое их количество», – отметил Роуч.

Ранее немецкое издание «Spiegel» сообщило, что некоторые представители немецких политических властей сомневаются в отправке танков киевскому режиму.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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