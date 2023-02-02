Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга
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Представители медиакомпании «Россия сегодня» отреагировали на попадание в санкционный список, выпущенный канадскими политическими властями. В пресс-службе компании отметили, что ее работники не нуждаются в чем-либо, производимом в Канаде, указав в этой связи на кленовый сироп.
Заместитель главного редактора медиакомпании Горностаев подчеркнул, что доволен своим попаданием в санкционный список, поскольку в него также включили известных артистов и исполнителей песен. Горностаев заявил, что оказался в приличной компании.
Канадские политические власти недавно расширили санкции по отношению к Российской Федерации. В санкционный список включены Боярский, Басков и другие артисты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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