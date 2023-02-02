Горностаев отреагировал на попадание в санкционный список канадского государства

Сегодня, 09:34

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Горностаев отреагировал на попадание в санкционный список канадского государства
Фото из открытых источников

Представители медиакомпании «Россия сегодня» отреагировали на попадание в санкционный список, выпущенный канадскими политическими властями. В пресс-службе компании отметили, что ее работники не нуждаются в чем-либо, производимом в Канаде, указав в этой связи на кленовый сироп. 

Заместитель главного редактора медиакомпании Горностаев подчеркнул, что доволен своим попаданием в санкционный список, поскольку в него также включили известных артистов и исполнителей песен. Горностаев заявил, что оказался в приличной компании.

Канадские политические власти недавно расширили санкции по отношению к Российской Федерации. В санкционный список включены Боярский, Басков и другие артисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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