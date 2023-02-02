Американский дипломат прокомментировал ситуацию с китайским аэростатом

Представитель американского внешнеполитического ведомства обозначил позицию по вопросу об оценке ситуации с занесением в воздушное пространство над территорией США аэростата из Китая. Он указал, что в дипломатическом ведомстве продолжают придерживаться мнения, что этот летательный аппарат собирал сведения об объектах в США, то есть характеризуют его как шпионское средство.

Ранее в китайском внешнеполитическом ведомстве признали, что этот аэростат запущен из Китая, но разъяснили, что он построен учеными для сбора сведений в научных целях. Китайские дипломаты объяснили попадание аэростата в воздушное пространство над территорией США порывами ветра, сбившими его с намеченной траектории.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700