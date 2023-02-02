Американский дипломат прокомментировал ситуацию с китайским аэростатом

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга
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Представитель американского внешнеполитического ведомства обозначил позицию по вопросу об оценке ситуации с занесением в воздушное пространство над территорией США аэростата из Китая. Он указал, что в дипломатическом ведомстве продолжают придерживаться мнения, что этот летательный аппарат собирал сведения об объектах в США, то есть характеризуют его как шпионское средство.
Ранее в китайском внешнеполитическом ведомстве признали, что этот аэростат запущен из Китая, но разъяснили, что он построен учеными для сбора сведений в научных целях. Китайские дипломаты объяснили попадание аэростата в воздушное пространство над территорией США порывами ветра, сбившими его с намеченной траектории.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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