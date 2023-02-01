Швейцарский редактор проанализировал политику немецкого государства

Сегодня, 09:49

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Швейцарский редактор проанализировал политику немецкого государства
Фото из открытых источников

Редактор швейцарского издания «Weltwoche» Кеппель выразил свое мнение о решениях нынешнего политического руководства Германии. Он полагает, что последние заявления представителей немецких политических властей противоречат одно другому. В качестве примера он напомнил о выступлениях руководителя немецкого внешнеполитического ведомства Бербок. Она в одном выступлении заявила, что Германия воюет с Российской Федерацией, а в другом заявлении подчеркнула, что немецкое государство не является стороной противостояния в украинском кризисе.

Анализируя такое заявления, Кеппель назвал такие противоречия «политической шизофренией». Он в связи с этим подчеркнул, что политика немецкого государства находится в состоянии глубоко кризиса. В качестве одной из причин этого Кеппелл назвал привычку представителей политического руководства Германии считать, что население страны не следит за ними.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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