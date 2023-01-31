Премьер Польши Моравецкий считает, что Россия пойдет в новое масштабное наступление на Украину в марте

СМИ: научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга выступает с антироссийскими заявлениями
Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк в одном из интервью назвал россиян «колонизаторами»,...Подробнее
Премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецким журналистам заявил о том, что Россия не отказалась от планов предпринять новое масштабное наступление на территорию Украины. Согласно его прогнозу, в ближайшие недели в виду сложившихся погодных условий оно вряд ли состоится. По его информации, новое наступление наиболее вероятно весной — в марте или в апреле текущего года.
Премьер Моравецкий объяснил, что сейчас грунты еще мягкие для того, чтобы использовать при наступлении тяжелую военную технику. Поэтому российские силы, по всей видимости, подождут более устойчивой погоды, когда почва достаточно подсохнет.
В Украине же готовятся к наступлению российских войск в ближайшие недели. Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что ВС РФ наступать широким фронтом на востоке или на юге начнут к первой годовщине СВО. А двенадцать месяцев со дня, в который ударные группировки российских войск зашли на территорию Украины с нескольких направлений, будет уже 24 февраля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк в одном из интервью назвал россиян «колонизаторами»,...Подробнее
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