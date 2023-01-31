Песков прокомментировал заявление Гейтса

Сегодня, 13:14

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Песков прокомментировал заявление Гейтса
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь российского президента Песков прокомментировал заявление занимавшего ранее должность руководителя американского оборонного ведомства Гейтса. Он заявил, что американскому государству нужно, чтобы Российская Федерация имела сильные позиции. В ответ Песков заметил, что тогда политическое руководство США и получило, чего хотело. 

Пресс-секретарь Путина, как интерпретировали журналисты его комментарий, имел в виду наличие у вооруженных сил Российской Федерации ядерного оружия. 

«Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы», – отметил Песков.

Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров заявил, что представители американских политических властей хотят нерыночными методами регулировать цены на нефть и газ, закупаемые у компаний РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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