Песков прокомментировал заявление Гейтса

Пресс-секретарь российского президента Песков прокомментировал заявление занимавшего ранее должность руководителя американского оборонного ведомства Гейтса. Он заявил, что американскому государству нужно, чтобы Российская Федерация имела сильные позиции. В ответ Песков заметил, что тогда политическое руководство США и получило, чего хотело.

Пресс-секретарь Путина, как интерпретировали журналисты его комментарий, имел в виду наличие у вооруженных сил Российской Федерации ядерного оружия.

«Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы», – отметил Песков.

Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров заявил, что представители американских политических властей хотят нерыночными методами регулировать цены на нефть и газ, закупаемые у компаний РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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