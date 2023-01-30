Китайские журналисты рассказали о прогнозах по ВВП международных экономических организаций

Журналисты китайского издания Sohu привели сведения о тех прогнозах, которые представили эксперты международных экономических организаций. Они подчеркнули, что, согласно этим прогнозам, в крупных государствах Европейского союза не ожидается заметный рост ВВП, а в некоторых даже прогнозируют его снижение.

Китайские журналисты напомнили, что американский президент Байден заявлял о цели санкционной политики по отношению к Российской Федерации как разрушении экономики государства. Однако эксперты прогнозируют в 2023 году рост ВВП в РФ в большем объеме, чем в крупных государствах ЕС. Например, в Германии он по прогнозу ожидается на уровне 0,1 %, а в Российской Федерации 0,3 %. В Великобритании же вообще прогнозируют падение ВВП на 0,6 %.

«Среди ведущих экономик мира есть страны, показатели которых не так хороши, как у РФ», – написали журналисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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