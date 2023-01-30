Чавушоглу: Турция выступает против захода новых военных судов в Черное море

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара, сохраняя прекрасные отношения как с Украиной, так и с Россией, осталась верна своей позиции и продолжает выступать против захода новых военных судов в акваторию Черного моря и разрастания вооруженного конфликта в черноморском регионе. Об этом сообщает турецкое информационное агентство «Anadolu».
«Мы призывали и продолжаем призывать стороны к установлению контактов. У Анкары сохраняются прекрасные отношения с обоими государствами. Именно по этой причине мы не поддержали санкции. Но конечно же мы отвергаем военные действия, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё», - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Турции.
Мевлют Чавушоглу добавил, что власти страны делают все необходимое для того, чтобы конфликт был урегулирован как можно скорее. Именно поэтому Турция, будучи членом НАТО, призывает к диалогу с Российской Федерацией.
Напомним, Турция на основании Конвенции Монтрё запретила заход военных кораблей в Черное море в первый месяц проведения спецоперации России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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