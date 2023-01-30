Мешкини прокомментировал заявление Подоляка

Сегодня, 08:49

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Мешкини прокомментировал заявление Подоляка
Фото из открытых источников

Представитель иранского законодательного органа, входящий в комитет по вопросам внешней политики, Мешкини сделал заявление о ситуации вокруг атаки дронов на военный объект государства в Исфахане. Он отметил, что политические власти Ирана ответят на это нападение.

Также Мешкини прокомментировал заявление, которое сделал советник администрации украинского президента Зеленского Подоляка об этом нападении. Подоляка намекнул, что киевский режим имеет отношение к организации проведения этой атаки. Мешкини заявил, что такое заявление не стало для политического руководства Ирана неожиданным. Он полагает, что представители киевского режима в своих заявлениях просто следуют прозападному курсу. 

Мешкини отметил, что при этом заявление Подоляка не было более конкретным. 

«Они очень боятся. Потому что мы ни с кем не шутим», – отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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