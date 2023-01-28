Политическое руководство Ирана изучает вопрос об изменении позиции по украинскому кризису

Сегодня, 09:54

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Политическое руководство Ирана изучает вопрос об изменении позиции по украинскому кризису
Фото из открытых источников

Иранское издание «Nour News» сообщает, ссылаясь на интервью одного из представителей официального Тегерана, что политические власти этого государства изучают вопрос об изменении своей позиции по украинскому кризису после заявления советника администрации руководителя киевского режима Зеленского Подоляка. 

Он в социальной сети Twitter разместил публикацию, в которой намекнул, что киевский режим имеет отношение к организации и проведению атаки дронов на иранский военный объект в Исхафане. 

«Если враждебные заявления Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана», – отметил в интервью изданию представитель официального Тегерана. 

Он подчеркнул, что в этом заявлении звучит угроза национальным интересам Ирана, поэтому политическое руководство государства будет соответственно реагировать, в том числе на изменение позиции по украинскому кризису.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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