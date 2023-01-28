Журналист Тутар опубликовал в издании «Sabah» статью, в которой доказывает, что США потерпят поражение в украинском кризисе так же, как это произошло с американцами во Вьетнаме, Афганистане, Сирии, Ираке. Он привел аргументы в пользу своего мнения.

Основное замечание состоит в том, что, по его мнению, представители американских политических властей ставят цель трансформировать государства, с которыми имеют дело, и не располагают достаточной информацией о них, не изучают эти государства. Например, Тутар полагает, что в годы вьетнамской войны политическое руководство США было мало осведомлено об отношениях между Вьетнамом с СССР и Китаем.

Ранее китайские журналисты, анализируя разные сценарии военного противостояния США с КНР, сделали вывод, что американцам это дорого обойдется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700