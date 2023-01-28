Песков дал совет Шольцу

Сегодня, 14:54

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Песков дал совет Шольцу
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь российского президента Песков обратился с рекомендацией к руководителю немецкого правительства Шольцу. Она касается занятия по прочтению книг и выбора тематики, по которой, по мнению Пескова, Шольцу следует читать литературу. 

Он полагает, что канцлеру Германии следует почаще читать книги.  При этом Песков привел в качестве примера Путина. Пресс-секретарь подчеркнул, что президент Российской Федерации регулярно читает книги.

Также Песков подчеркнул, какую именно литературу следует побольше изучать руководителю немецкого правительства. Он посоветовал Шольцу обратить свое внимание именно на книги, в которых подробно излагается история. 

Песков полагает, что изучение исторической литературы будет полезно для немецкого канцлера. 

«Хорошо бы, конечно, исторические», – отметил Песков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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