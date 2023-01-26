Бхадракумар выразил мнение о политике государств большой семерки

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Занимавший ранее должность руководителя дипломатического представительства Индии в Российской Федерации Бхадракумар написал для издания The Tribune статью, в которой проанализировал внешнюю политику государств большой семерки. Он подчеркнул, что политические власти этих государств не хотят признавать многополярность в геополитической сфере и намерены проводить курс на установление своей гегемонии на международной арене.
Одним из выражений этого курса он считает украинский кризис. По мнению Бхадракумара, политика западных государств в этом кризисе демонстрирует их намерение проводить военную конфронтацию с Российской Федерацией. Он считает, что решения государств большой семерки показали всему международному сообществу их цели.
«G7 в очередной раз навязывает свой диктат <...> И эпохальное противостояние в Украине <...> на самом деле означает гегемонистскую позицию Запада в мире», – написал он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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