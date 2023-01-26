Хатылев: Пентагон пытается разведать планы ВС РФ посредством разведывательных беспилотников в районе Крыма

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Пентагон пытается разгадать наступательные планы российских войск и активно направляет свои разведывательные беспилотники поближе к побережью Крыма. Об этом в комментарии изданию «ПолитРоссия» сообщил военный эксперт Сергей Хатылев.
По его словам, сами воздушные разведчики опасности для полуострова не представляют. Однако ценность — в собранной ними важнейшей информации.
«Идет глубокая разведка состояния дежурных сил ПВО Черноморского флота РФ, систем ПВО Крыма, состояния войск», – проинформировал Хатылев.
Эксперт прогнозирует усиление активности разведывательной авиации сил НАТО, поскольку продвижение российских войск в Донбассе и прощупывание обороны ВСУ в Запорожской области союзников Киева взволновали. Поэтому США будут активнее привлекать дроны для выведывания подробностей будущего наступления.
По мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, оно начнется перед 24 февраля и будет приурочено первой годовщине СВО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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