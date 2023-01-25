Япония с 3 февраля запретит ввозить в Россию вакцины и медицинское оборудование

Япония вводит очередной пакет антироссийских санкций, которым в том числе внедряется и запрет на экспорт в Россию нескольких категорий товаров. Это касается, в первую очередь, вакцин, медицинского оборудования и роботов. Ограничения заработают с 3 февраля нынешнего года.

Помимо вакцин и медоборудования, вводится запрет на ввоз радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, сообщает Министерство экономики Японии. Под ограничения попали товары, которые, по мнению официального Токио, могут использоваться Москвой для того, чтобы нарастить свою военную мощь.

Новые японские санкции также распространяются на 22 частных лиц и три компании. Принадлежащие им активы будут блокированы. Еще 49 компаниям будут запрещены поставки товаров, пишет газета «Московский комсомолец».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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