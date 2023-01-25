Лавров выразил мнение о политике западных государств по отношению к Африке

Сегодня, 08:09

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Лавров выразил мнение о политике западных государств по отношению к Африке
Фото из открытых источников

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров выразил мнение о характере политики, которую проводят политические власти западных государств по отношению к государствам Африки. Он считает, что они ставят цель опять вернуть колониализм в этот регион. 

Одним из признаков, указывающих на такое стремление, Лавров считает периодические требования со стороны дипломатов США и европейского союза к африканским государствам прекратить сотрудничество с Российской Федерацией. Министр отметил, что дипломаты западных государств периодически ездят в Африку.

Лавров подчеркнул, что африканские государства имеют большие запасы полезных ископаемых и других природных ресурсов, которые западные государства хотят поставить под свой контроль и эксплуатировать. 

«Богатейший континент, в том числе с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. И эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня», – отметил Лавров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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