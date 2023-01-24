РИА Новости рассказало, что может последовать после передачи Украине западных танков

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В спорах о поставках Украине тяжелых западных танков поставлена жирная точка. Германия поддалась на давление союзников и теперь не только сама передаст Украине «Леопарды», но и дала разрешение на передачу другим странам. Не остались в стороне танкового вопроса и Штаты — они передадут ВСУ «Абрамсы».
Не стоит забывать и о танках Challenger 2, о передаче которых еще раньше объявила Великобритания.
Бронетехника очень мощная. Но в то же время у ВСУ в распоряжении будет «разношерстный зоопарк», пишет военный обозреватель РИА Новости Андрей Коц. А отсюда следует, что украинским войскам придется столкнуться со множеством, как минимум технических, трудностей.
«Машины, хотя во многом и унифицированные, все-таки требуют разного обслуживания. Снаряды от Challenger 2, например, другим бронемашинам не подходят, несмотря на один калибр орудия», - объясняет журналист.
Он добавил, что западные танки очень тяжелые и потому «прожорливы» в плане расхода горючего.
Кроме того, перед Украиной, которая будет эксплуатировать различные западные танки, надо будет решать вопросы с техническими базами, на которых эта бронетехника будет проходить техническое обслуживание и ремонт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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