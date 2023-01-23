Гундаров спрогнозировал пуски «Цирконов» по Украине из Средиземного моря

Сегодня, 19:14

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Гундаров спрогнозировал пуски «Цирконов» по Украине из Средиземного моря
Фото из открытых источников

Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров в ходе интервью с корреспондентом газеты «Московский комсомолец» спрогнозировал, что Россия в обозримом будущем может запускать по территории Украины «Цирконы» со своих кораблей в Средиземном море.

Как сообщалось ранее, фрегат «Адмирал Горшков» в Атлантике на днях провел учебные пуски (они проходили в форме компьютерного моделирования) новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Имитировался удар по цели, которая была удалена от корабля на 900 километров. Если верить заявленным характеристикам, «Циркон» развивает скорость 9 чисел Маха - то есть порядка 11 тысяч километров в час.

Владимир Гундаров считает, что сейчас, пока идет СВО, Россия может испытать ракету в реальных условиях, запустив ее по территории Украины.

«Набив руку на электронных пусках, еще раз потренировавшись в Атлантике, наши моряки в Средиземном море вполне могли бы отправить «Циркон» и по каким-то объектам на территории Украины. В конце концов, мы же должны проверить свою новинку в реальной работаете? А где ещё это сейчас можно сделать?» - вопрошает эксперт.

В то же время эксперт почему-то не захотел развивать тему на предмет того, что ударить по Украине из Средиземноморья будет непросто, если практически невозможно, так как Турция на подобное вряд ли согласится, ибо это фактически сделает ее одной из сторон конфликта, а она входит в состав НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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