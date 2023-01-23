Политические власти Польши предлагают ввести новые санкции

Представители польских политических властей предлагают ввести новые санкции против Российской Федерации. Соответствующее предложение они направили политическому руководству европейского союза для обсуждения и принятия. Об этом сообщают журналисты издания PAP.

Авторы материала указали, что на этот раз официальная Варшава предлагает ввести рестрикции по отношению к предприятиям и объектам в сфере ядерной энергетики. Также они отметили, что польское политическое руководство считает, что следует продолжать отказываться от импорта из Российской Федерации.

Кроме того, представители политических властей польского государства разработали и санкционную меру против Белоруссии. Они предлагают прекратить закупать белорусскую мебель.

«(Польша, — прим. ред.) добивается приостановления сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, запрет на импорт из России алмазов и каучука, а также запрет на импорт мебели из Белоруссии», – отметили журналисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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