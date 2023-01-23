В 2023 году отдых в Турции и Египте стал недоступным для граждан России со средним доходом

Сегодня, 12:09

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В 2023 году отдых в Турции и Египте стал недоступным для граждан России со средним доходом
Фото из открытых источников

В 2023 году число россиян, которые будут отдыхать в Турции и Египте, может сократиться.

Как рассказали участники туристического рынка, цены на отдых за границей растут. Путевки в Турцию и Египет стали дорогими для россиян со средним уровнем дохода. Ранее же примерно каждый пятый россиянин, выбравший отдых за границей, проводил отпуск именно в одной из этих стран.

Но в 2023 году цены на туры в эти страны выросли на 200%, и это рекордное подорожание за такой короткий период. Так что позволить отпуск в Турции или Египте себе смогут немногие.

Эксперты ожидают рост спроса на отдых в России. Также больше стали россияне интересоваться путевками в Армению, Грузию и Казахстан. А вот в Турцию, Египет и ОАЭ смогут ездить те, кто может увеличить расходы на отдых.

Стоит отметить, что на туристическую отрасль серьезно повлияла «военная спецоперация» РФ на территории Украины. Западные страны ввели ряд ограничений, которые не только ограничили авиасообщение с РФ, но также создают проблемы для тех, кто хочет пользоваться российскими картами за границей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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