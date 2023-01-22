«RND»: немецкий Rheinmetall может поставить Киеву 139 танков Leopard

В общей сложности немецкий концерт Rheinmetall может поставить Украине 139 танков Leopard 2A4. Об этом информирует «Redaktions Netzwerk Deutschland» (RND) со ссылкой на информацию представителей предприятия.

Однако, подчеркивается в статье, это не значит, что Киев получит данные боевые машины в одночасье. Есть определенные нюансы. Готовы к отправке хоть сейчас только 29 танков. Они могут быть поставлены уже к маю. Остальные нуждаются в техническом обслуживании и могут быть переданы не ранее конца 2023 года, а то и вначале 2024 года.

Издание пишет, что Украина может получить от немецкого концерна и не такие новые, как Leopard 2A4, но вполне надежные Leopard 1. Компания имеет возможность отправить их в количестве 88 единиц. Однако сроки, когда это может произойти, не называются.

В концерне рассчитывают, что власти ФРГ все же примут положительное решение о поставках немецких танков Украине.

А тем временем представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в ближайшие дни от Германии следует ждать новостей по поводу ситуации с поставками танков Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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