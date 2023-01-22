В Великобритании изменилось отношение населения к приехавшим украинцам

В Великобритании, по сообщениям СМИ, меняется отношение местных жителей к приехавшим в государство украинцам, которые бежали с родной страны после начала военных действий. Если в начале прошлого года им сразу предоставляли жилье, то теперь все чаще становится известно о случаях выселения англичанами украинцев из своих домов.

Журналисты издания «The Guardian» полагают, что причиной изменившегося отношения становится накопленная усталость среди британцев от этой ситуации. Также авторы статей подчеркивают культурные различия между англичанами и украинцами. Отмечается в качестве причины такой ситуации и возросший уровень инфляции в Великобритании. По английским законам для выселения достаточно предупредить жильцов об этом за сутки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700