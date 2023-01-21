Эстония поставит на Украину все имеющиеся у нее гаубицы калибра 155 миллиметров

Сегодня, 14:24

0

Image 16+
Эстония поставит на Украину все имеющиеся у нее гаубицы калибра 155 миллиметров
Фото из открытых источников

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в соцсети проинформировал о том, что Эстония приняла решение поставить ВСУ имеющиеся в распоряжении страны гаубицы калибра НАТО (155 мм). Информацию подтвердил и посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

Своим решением Эстония намерена создать прецедент и подтолкнуть другие государства к более активной передаче вооружения украинской армии. Вероятно, это и «укол» Германии, руководство которой пока не решается передать Киеву танки «Леопард».

«Мы отдаем все наши 155-мм  гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение», — сказал посол Эстонии в Украине.

Речь, как уточняет украинский Генштаб, не только о гаубицах 155-мм (будут переданы десятки, но точное количество не уточняется) FH-70, но также об артиллерийских орудиях D-30 калибра 122-мм. Украина также получит от Эстонии тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов М2 «Carl-Gustaf» и боеприпасы к ним. Будут переданы также средства поддержки подразделений артиллерии.

Новый пакет военной помощи Эстонии оценивается в 113 миллионов евро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эстония поставит на Украину все имеющиеся у нее гаубицы калибра 155 миллиметров

Сегодня, 14:24

Лавров прибыл в ЮАР

Сегодня, 08:44

Издание «Zeit» сообщает о противоречиях между политиками Германии по вопросу о поставках Киеву

Вчера, 11:09

Экономист Качалов прокомментировал заявление Бека

21-01-2023, 17:54

Экономист Антонов рассказал о выводе китайскими компаниями своих капиталов из американской экономики

20-01-2023, 20:59

Китайские журналисты рассказали об одной из мер политических властей РФ в ответ на санкции

20-01-2023, 17:04

«Bloomberg» сообщает, что ЕС столкнулся с нехваткой финансов

19-01-2023, 09:34

Моравецкий считает, что экономика западных государств подрывается от поставок Киева

18-01-2023, 17:29

«Элементарное требование дисциплины»: генерал-лейтенант объяснил, зачем российским солдатам следить за собой

18-01-2023, 13:56

CNN: Соединенные Штаты Америки предупредили о разгроме в войне на море с ВС из КНР

17-01-2023, 15:44

Политолог Бекман выразил мнение о политической тенденции в ЕС

16-01-2023, 20:04

Журналисты сообщают, что Ламбрехт подала в отставку

16-01-2023, 13:04

В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth

14-01-2023, 17:04

Захарова прокомментировала обнаружение сведений разведки у Байдена

13-01-2023, 21:39

Гуйяш заявил, что Венгрия оказала медицинскую помощь десяткам военных ВСУ

12-01-2023, 17:14

Посол России в Финляндии прокомментировал заявление финского политика

10-01-2023, 20:54

Пашинян заявил, что изучается решение об обращении в Совет безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе

10-01-2023, 19:54

Эксперты оценили стоимость ремонта газопровода «Северный поток»

7-01-2023, 21:04

Во Франции отмечен рост цен за воду

6-01-2023, 21:09

Маск сообщил, кого, по его мнению, следует назначить руководителем палаты представителей в США

5-01-2023, 15:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военнослужащий ВС из РФ рассказал, что ему платят за участие в СВО всего 9,5 тыс. рублей

Военнослужащий ВС из РФ рассказал, что ему платят за участие в СВО всего 9,5 тыс. рублей

Вчера, 11:39

0

В Сети распространяется видео, снятое военным, который заявил, что ему и его сослуживцам платят очень низку зарплату....

Подробнее
Политолог Форманчук назвал YouTube «мусорным ведром» и выступил за блокировку видеосервиса в России

Политолог Форманчук назвал YouTube «мусорным ведром» и выступил за блокировку видеосервиса в России

21-01-2023, 11:35

0

Политолог Александр Форманчук высказался о необходимости блокировки видеохостинга YouTube в России. По мнению эксперта,...

Подробнее
Экономист Антонов рассказал о выводе китайскими компаниями своих капиталов из американской экономики

Экономист Антонов рассказал о выводе китайскими компаниями своих капиталов из американской экономики

20-01-2023, 20:59

0

Эксперт в финансовой сфере Антонов рассказал, что китайские компании вывели из американского государственного долга...

Подробнее
Китайские журналисты рассказали об одной из мер политических властей РФ в ответ на санкции

Китайские журналисты рассказали об одной из мер политических властей РФ в ответ на санкции

20-01-2023, 17:04

0

Журналисты китайского издания Sohu опубликовали статью, в которой доказывают, что российские политические власти...

Подробнее
Военный эксперт Крамник проинформировал, как можно максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов

Военный эксперт Крамник проинформировал, как можно максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов

21-01-2023, 13:59

0

В сети многие высказывают возмущение тем, что транспортная инфраструктура Украины практически не пострадала от ударов...

Подробнее
Военком Ростовской области: ни полной, ни частичной мобилизации не планируется

Военком Ростовской области: ни полной, ни частичной мобилизации не планируется

21-01-2023, 18:54

0

В Ростовской области не планируется ни объявление общей мобилизации, ни продолжение частичной. Военные комиссариаты...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Издание «Zeit» сообщает о противоречиях между политиками Германии по вопросу о поставках Киеву

Издание «Zeit» сообщает о противоречиях между политиками Германии по вопросу о поставках Киеву

Вчера, 11:09

0

Издание «Zeit» сообщает, что в Германии произошло столкновение между политиками по вопросу о поставках танков киевскому...

Подробнее
Экономист Качалов прокомментировал заявление Бека

Экономист Качалов прокомментировал заявление Бека

21-01-2023, 17:54

0

Экономист Игорь Качалов прокомментировал в интервью недавнее заявление министра по европейским делам Бека по вопросу об...

Подробнее
МК: экс-тренер Бышовец прокомментировал отказ болгар играть с клубами России

МК: экс-тренер Бышовец прокомментировал отказ болгар играть с клубами России

Вчера, 11:24

0

Комментарий по поводу решения болгарского клуба «Левски» не играть товарищеские матчи с российскими клубами дал бывший...

Подробнее
В Киеве заявили, что надо брать Москву

В Киеве заявили, что надо брать Москву

21-01-2023, 18:09

0

Россия и Украина сейчас дошли до той стадии конфликта, когда на кону само существование государств. Такого мнения...

Подробнее