Эстония поставит на Украину все имеющиеся у нее гаубицы калибра 155 миллиметров

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в соцсети проинформировал о том, что Эстония приняла решение поставить ВСУ имеющиеся в распоряжении страны гаубицы калибра НАТО (155 мм). Информацию подтвердил и посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.
Своим решением Эстония намерена создать прецедент и подтолкнуть другие государства к более активной передаче вооружения украинской армии. Вероятно, это и «укол» Германии, руководство которой пока не решается передать Киеву танки «Леопард».
«Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение», — сказал посол Эстонии в Украине.
Речь, как уточняет украинский Генштаб, не только о гаубицах 155-мм (будут переданы десятки, но точное количество не уточняется) FH-70, но также об артиллерийских орудиях D-30 калибра 122-мм. Украина также получит от Эстонии тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов М2 «Carl-Gustaf» и боеприпасы к ним. Будут переданы также средства поддержки подразделений артиллерии.
Новый пакет военной помощи Эстонии оценивается в 113 миллионов евро.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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