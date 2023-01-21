Лавров прибыл в ЮАР

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров прибыл с официальным визитом в Южноафриканскую республику. Информацией об этом поделилась представитель министерства иностранных дел Захарова. Она опубликовала в своем телеграмм канале соответствующее заявление и фотографию.

На снимке Лавров и встречающие его у трапа самолета политики Южноафриканской республики. Руководитель российского внешнеполитического ведомства пожимает им руки. Захарова написала, что министр прибыл в государство ранним утром по московскому времени.

«В начале пятого утра Сергей Лавров прибыл с визитом в ЮАР», – отметила она.

ЮАР стала первым государством, которое посетил российский министр иностранных дел в своей новой рабочей поездке по другим странам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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