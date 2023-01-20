Издание «Zeit» сообщает о противоречиях между политиками Германии по вопросу о поставках Киеву

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Издание «Zeit» сообщает, что в Германии произошло столкновение между политиками по вопросу о поставках танков киевскому режиму. Руководитель правительства Германии Шольц занял неопределенную позицию и не дал конкретного ответа с объяснениями. Руководитель одного из комитетов немецкого военного ведомства Штрак-Циммерман, обращаясь к этой теме, заявила, что канцлеру Шольцу следует четко обозначить свою позицию об этих поставках.
«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», – заявила она.
В ответ один из представителей СДПГ, входящей в немецкий законодательный орган, Мютцених подверг критике это выступление Штрак-Циммерман. Он указал на остроту этой темы и подчеркнул, что в решении такого вопроса необходимо соблюдать осторожность и сдержанность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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