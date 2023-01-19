Экономист Качалов прокомментировал заявление Бека

«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом
В новом аудиосообщении бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» — бойцы взяли населенный пункт...Подробнее
Экономист Игорь Качалов прокомментировал в интервью недавнее заявление министра по европейским делам Бека по вопросу об экономическом состоянии государств ЕС и поставок киевскому режиму. Бек сообщил, что вооружение, которое было в европейском союзе от Советского союза уже закончилось и поэтому, чтобы продолжать поставки, западным государства придется увеличивать объемы своего производства.
Качалов считает, что выполнение этого плана приведет к негативным последствиям для экономики ЕС. Он подчеркнул, что это, скорее всего, вызовет сильную инфляцию, поскольку увеличение производства потребует денег, которые либо выводятся из других секторов экономики, либо просто печатаются, ничем не обеспеченные. Качалов отметил, что государства ЕС, например, Германия, уже затратили много своих ресурсов для киевского режима.
«В западных СМИ публикуются сообщения, что экономике Германии понадобится работать пять лет, чтобы восстановить потраченные запасы. Они стоят на грани военно-экономического коллапса», – отметил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В новом аудиосообщении бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» — бойцы взяли населенный пункт...Подробнее
Петербургский Куйбышевский районный суд рассмотрит иск юриста Ирины Баханович в отношении губернатора Александра...Подробнее
Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана и доктор юридических наук Виталий Вехов...Подробнее
Жены мобилизованных из Ярославской области записали на видео жалобу их мужей на своего командира, с которой они...Подробнее
Ведущие телевизионных передач на российских каналах Кузичев и Норкин объяснили, почему на политические дискуссии в эфир...Подробнее
Подразделения Вооруженных сил Украины пошли в наступление в районе Сватово и Кременной на территории ЛНР....Подробнее
Издание «Bloomberg» сообщает, что государствам европейского союза скоро придется увеличить финансовые взносы в общий...Подробнее
Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2, о чем уже заявили в офисе премьер-министра страны Раши Сунака....Подробнее
Журналисты китайского издания Sohu опубликовали статью, в которой доказывают, что российские политические власти...Подробнее
Эксперт в финансовой сфере Антонов рассказал, что китайские компании вывели из американского государственного долга...Подробнее
Комментировать