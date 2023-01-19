Экономист Качалов прокомментировал заявление Бека

Экономист Игорь Качалов прокомментировал в интервью недавнее заявление министра по европейским делам Бека по вопросу об экономическом состоянии государств ЕС и поставок киевскому режиму. Бек сообщил, что вооружение, которое было в европейском союзе от Советского союза уже закончилось и поэтому, чтобы продолжать поставки, западным государства придется увеличивать объемы своего производства.

Качалов считает, что выполнение этого плана приведет к негативным последствиям для экономики ЕС. Он подчеркнул, что это, скорее всего, вызовет сильную инфляцию, поскольку увеличение производства потребует денег, которые либо выводятся из других секторов экономики, либо просто печатаются, ничем не обеспеченные. Качалов отметил, что государства ЕС, например, Германия, уже затратили много своих ресурсов для киевского режима.

«В западных СМИ публикуются сообщения, что экономике Германии понадобится работать пять лет, чтобы восстановить потраченные запасы. Они стоят на грани военно-экономического коллапса», – отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700