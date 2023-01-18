Экономист Антонов рассказал о выводе китайскими компаниями своих капиталов из американской экономики

Эксперт в финансовой сфере Антонов рассказал, что китайские компании вывели из американского государственного долга наибольшую денежную сумму за последние 12 лет. Он уточнил, что с января по ноябрь прошлого года предприниматели из Китая забрали из экономики США около 200 миллиардов долларов. А размер вложений Китая в бумаги, выпускаемые американским государством, сократился с более чем 1 триллиона долларов до 870 миллиардов.

Антонов считает, что причинами такой тенденции стали обострившееся торговое противостояние между США и Китаем, ряд кризисных явлений в американской экономике, таких как заметный рост уровня инфляции, увеличение цен на топливо, выпуск дополнительных не обеспеченных денег.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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