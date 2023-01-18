Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России
Руководство Роскомнадзора может приостановить работу иностранного сервиса, в том числе – и видеохостинга YouTube, в...Подробнее
Журналисты китайского издания Sohu опубликовали статью, в которой доказывают, что российские политические власти приняли всего одно решение, которое подчеркивает предвзятое отношение со стороны США и Европейского союза к РФ и которое ощутимо для них.
Авторы напомнили, что политическое руководство западных государств уже ввело против Российской Федерации несколько пакетов санкционных мер. Представители политических властей РФ не раз заявляли, что принятие этих санкций легитимно и предвзято.
Китайские журналисты указали, что в ответ одной из мер, утвержденных президентом Путиным, стал отказ от выплат в европейскую экономическую комиссии со стороны Российской Федерации, что, полагают авторы, совершенно последовательно.
«Для России членство в Европейской экономической комиссии потеряло всякий смысл и, само собой, страна больше не будет платить членские взносы в пользу бесполезной организации», – написали журналисты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Руководство Роскомнадзора может приостановить работу иностранного сервиса, в том числе – и видеохостинга YouTube, в...Подробнее
Генерал-лейтенант Виктор Соболев пояснил для СМИ требование к солдатам сбривать бороды и не пользоваться электроникой....Подробнее
Бизнесмен Евгений Пригожин привез в Карелию четвертую группу бойцов ЧВК «Вагнер», у которых закончился полугодовой...Подробнее
В новом аудиосообщении бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» — бойцы взяли населенный пункт...Подробнее
Петербургский Куйбышевский районный суд рассмотрит иск юриста Ирины Баханович в отношении губернатора Александра...Подробнее
Судьбу пропавшего в районе «военной спецоперации» мужа пытается выяснить жительница Самары. Жена командующего 2-й...Подробнее
На днях президент Сербии Александр Вучич осудил ЧВК «Вагнер» за обращение к сербам с призывом вступать в их ряды. Он...Подробнее
Родители пациентов детского инфекционного отделения ГБК №9 Челябинска показали, в каких условиях находятся их дети. В...Подробнее
Подразделения Вооруженных сил Украины пошли в наступление в районе Сватово и Кременной на территории ЛНР....Подробнее
Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий выступил на официальном мероприятии в ходе работы форума по...Подробнее
Комментировать