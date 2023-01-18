Журналисты китайского издания Sohu опубликовали статью, в которой доказывают, что российские политические власти приняли всего одно решение, которое подчеркивает предвзятое отношение со стороны США и Европейского союза к РФ и которое ощутимо для них.

Авторы напомнили, что политическое руководство западных государств уже ввело против Российской Федерации несколько пакетов санкционных мер. Представители политических властей РФ не раз заявляли, что принятие этих санкций легитимно и предвзято.

Китайские журналисты указали, что в ответ одной из мер, утвержденных президентом Путиным, стал отказ от выплат в европейскую экономическую комиссии со стороны Российской Федерации, что, полагают авторы, совершенно последовательно.

«Для России членство в Европейской экономической комиссии потеряло всякий смысл и, само собой, страна больше не будет платить членские взносы в пользу бесполезной организации», – написали журналисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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