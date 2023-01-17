«Bloomberg» сообщает, что ЕС столкнулся с нехваткой финансов

Сегодня, 09:34

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«Bloomberg» сообщает, что ЕС столкнулся с нехваткой финансов
Фото из открытых источников

Издание «Bloomberg» сообщает, что государствам европейского союза скоро придется увеличить финансовые взносы в общий бюджет организации. Об этом недавно заявил заместитель руководителя европейской комиссии Домбровскис.

Эксперты отмечают, что возросшие потребности в денежных тратах связаны с экономическим кризисом, который привел к необходимости поддержки государственных дотаций в разные промышленные отрасли. Также политологи и экономисты указывают, что увеличение расходов вызвано поставками киевскому режиму.

Ранее Домбровскис заявил, что почти все финансовые резервы уже взяты в оборот политическими властями европейского союза в первые годы после принятия нового бюджета на семь лет в 2020 году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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