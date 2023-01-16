Моравецкий считает, что экономика западных государств подрывается от поставок Киева

Сегодня, 17:29

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Моравецкий считает, что экономика западных государств подрывается от поставок Киева
Фото из открытых источников

Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий выступил на официальном мероприятии в ходе работы форума по экономическим вопросам в швейцарском городе Давосе. Он сделал несколько заявлений по украинскому кризису, политике западных государств по поставкам киевскому режиму и введению санкций против российской экономики, стратегии политического руководства РФ.

Моравецкий считает, что Российская Федерация проявляет большую выдержку, постепенно укрепляет свои позиции, что, по его мнению, особенно рассчитано на длительную перспективу. Он полагает, что западные государства, наоборот, уже истощаются экономически, выделяя поставки киевскому режиму.

Ранее он заявил, что польские предприниматели получат прибыли в случае участия в реконструкции украинской экономики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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