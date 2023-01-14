CNN: Соединенные Штаты Америки предупредили о разгроме в войне на море с ВС из КНР

В случае войны с Китаем, США ждет разгром, утверждает заведующий кафедрой изучения боевых действий будущего в Военно-морском колледже США Сэм Тангреди. О его прогнозе сообщает CNN, передает «Eadaily.com».

Пентагон ранее отнес Китай к «постоянной угрозе» для армии США. Тангреди отметил, что у Китая сейчас самый большой в мире флот и Пекин продолжает его наращивать. Сейчас у Китая около 340 боевых кораблей. Во флоте США меньше 300 кораблей, но Пентагон заявляет, что сделал ставку на технологии, и поэтому американский флот будет эффективен даже при меньшем количестве боевых кораблей.

Тангреди заявил, что он исследовал 28 военно-морских войн и только в трех из них технологии побеждали большее число людей и техники. Поэтому он предполагает, что американский флот не сможет победить флот Поднебесной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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