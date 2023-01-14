Политолог Бекман выразил мнение о политической тенденции в ЕС

В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
Финский политолог Бекман в интервью руководителю фонда борьбы с репрессиями рассказал о некоторых мерах нового, находящегося еще на разработке, десятого пакета санкций Европейского союза против Российской Федерации и выразил мнение о том курсе, по которому следует объединение. Бекман сообщил, что среди новых санкций присутствует такой пункт, как запрет гражданам РФ гулять по городам государств ЕС. Он напомнил, что схожие законы принимало политическое руководство Германии во времена Гитлера.
Бекман выразил опасение, что Европейский союз движется по пути установления режима, как сейчас в Киеве. Чтобы показать, к каким кризисам это может привести, политолог вспомнил пример Германии при Гитлере.
«Сейчас идет украинизация Евросоюза. Скоро Евросоюз станет одной большой Украиной», – выразил мнение Бекман.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале...Подробнее
Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетами, которые летали по...Подробнее
В Санкт-Петербурге сегодня ночью загорелась трехкомнатная квартира, которую тушили около часа более двадцати пожарных....Подробнее
Эксперты объяснили о том, будет ли право на отсрочку в период мобилизации у отцов троих детей. Ранее депутат Госдумы...Подробнее
Врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский рассказал о том, как изменилась его жизнь после того как он попал в зону...Подробнее
Жительница блокадного Ленинграда Марина Таурек рассказала, что власти Санкт-Петербурга не уделяют достаточного внимания...Подробнее
В Санкт-Петербурге на завтра, 15 января, объявлен желтый уровень по шкале опасности, связанной с погодными условиями....Подробнее
В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков в ближайшее время ожидается смена осадков со снега на дождь и мокрый снег, а...Подробнее
В Санкт-Петербурге в Колпинском районе накануне вечером, 14 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире. В местном...Подробнее
Комментировать