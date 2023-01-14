Политолог Бекман выразил мнение о политической тенденции в ЕС

Сегодня, 20:04

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Политолог Бекман выразил мнение о политической тенденции в ЕС
Фото из открытых источников

Финский политолог Бекман в интервью руководителю фонда борьбы с репрессиями рассказал о некоторых мерах нового, находящегося еще на разработке, десятого пакета санкций Европейского союза против Российской Федерации и выразил мнение о том курсе, по которому следует объединение. Бекман сообщил, что среди новых санкций присутствует такой пункт, как запрет гражданам РФ гулять по городам государств ЕС. Он напомнил, что схожие законы принимало политическое руководство Германии во времена Гитлера.

Бекман выразил опасение, что Европейский союз движется по пути установления режима, как сейчас в Киеве. Чтобы показать, к каким кризисам это может привести, политолог вспомнил пример Германии при Гитлере.

«Сейчас идет украинизация Евросоюза. Скоро Евросоюз станет одной большой Украиной», – выразил мнение Бекман.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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