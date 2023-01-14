Журналисты сообщают, что Ламбрехт подала в отставку

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Журналисты издания «DPA» сообщают, что руководитель немецкого оборонного ведомства Ламбрехт подала в отставку с занимаемой ею должности. С соответствующим заявлением она обратилась к политическим властям Германии. Информация об этом представлена сегодня, 16 января.
Уточняется, что Ламбрехт направила заявление с просьбой об отставке руководителю немецкого правительства Шольцу.
Сообщение, что министр оборонного ведомства собирается покинуть свою должность, было опубликовано еще раньше журналистами издания «Bild». Однако тогда представители немецкого правительства отказались как-либо комментировать эти сообщения. Эксперты, однако, уже тогда начали анализировать эту информацию и выражать мнение о причинах такого решения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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