В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth

Сегодня, 17:04

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В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth
Фото из открытых источников

Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в Великобритании. Об этом пишет «Daily Mail», отмечая, что фильм показывает реакцию экипажа флагмана британского флота авианосца HMS Queen Elizabeth.

Кадры, отмечает издание, были сняты еще в 2021 году, когда британский эсминец следовал к Суэцкому каналу во время своего первого боевого похода.

В трейлере к фильму показано, как к авианосной группе приближаются три российских самолета. Из-за приближения истребителей на авианосце зазвучала сирена.

«У меня три русских самолета на расстоянии шести миль», — докладывает офицер по переговорному устройству.

Далее командир авианосца попытался связаться с экипажами российских самолетов и потребовал, чтобы они изменили курс. Но самолеты пролетели над авианосцем, продемонстрировав вооружение. Тут же начали готовить ко взлету истребители F-35B, но они не успели взлететь до приближения Су-24.

По данным «Daily Mail», съемки были сделаны за несколько дней до того, как британский эсминец HMS Defender был обстрелян в Черном море. Это произошло при его попытке зайти в территориальные воды РФ у Крыма.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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