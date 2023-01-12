В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth

«63.ru»: Корреспондент из Самары высказался о скандале вокруг Смольянинова
Самарский журналист Ян Налимов прокомментировал заявления актера Артура Смольянинова касательно «военной спецоперации»...Подробнее
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в Великобритании. Об этом пишет «Daily Mail», отмечая, что фильм показывает реакцию экипажа флагмана британского флота авианосца HMS Queen Elizabeth.
Кадры, отмечает издание, были сняты еще в 2021 году, когда британский эсминец следовал к Суэцкому каналу во время своего первого боевого похода.
В трейлере к фильму показано, как к авианосной группе приближаются три российских самолета. Из-за приближения истребителей на авианосце зазвучала сирена.
«У меня три русских самолета на расстоянии шести миль», — докладывает офицер по переговорному устройству.
Далее командир авианосца попытался связаться с экипажами российских самолетов и потребовал, чтобы они изменили курс. Но самолеты пролетели над авианосцем, продемонстрировав вооружение. Тут же начали готовить ко взлету истребители F-35B, но они не успели взлететь до приближения Су-24.
По данным «Daily Mail», съемки были сделаны за несколько дней до того, как британский эсминец HMS Defender был обстрелян в Черном море. Это произошло при его попытке зайти в территориальные воды РФ у Крыма.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Самарский журналист Ян Налимов прокомментировал заявления актера Артура Смольянинова касательно «военной спецоперации»...Подробнее
Ситуация с газом продолжает оставаться одним из самых важных вопросов для Европы. РИА «Новости» пишет о том, что в...Подробнее
Средства массовой информации ведут активную работу по преуменьшению заслуг ЧВК «Вагнер» в спецоперации на Украине. Об...Подробнее
В инфекционном стационаре в Малой Сосновке скончался 32-летний отец троих детей Евгений Дузь. Он был мобилизован 27...Подробнее
Присоединение Индии к введенному Западом потолку цен на российскую нефть весьма больно ударило бы по экономике РФ,...Подробнее
Известный польский политолог Якуб Корейба в эфире программы «Время покажет» опроверг предположения ряда СМИ и военных...Подробнее
В Венгрии в 2022 году проходили лечение украинские военнослужащие, раненные в ходе «военной спецоперации» РФ на...Подробнее
Политолог Сергей Михеев заявил, что за время деятельности Анатолия Чубайса армейские запасы страны «испарились»,...Подробнее
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
Качество уборки в Петербурге зимой в сравнении с прошлым годом не стало лучше. Об этом заявила блокадница Раиса...Подробнее
Комментировать