В Кремле сделали заявление по поводу закрытия границ для военнообязанных в 2023 году
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале отреагировала на недавнее известие, что в одном из центров, связанных с американским президентом Байденом, были обнаружены засекреченные государством разведывательные сведения. Это событие, когда в офисе президента были найдены бумаги с таким содержанием, по мнению политологов, представляет вопрос, с которым предстоит работать Байдену, объясняя причины такой ситуации.
Захарова, отмечая, что президент США часто обвиняет российские политические власти в разных случаях, задалась вопросом, почему и в этот раз Байден еще не заявил, что документы разведки попали в его офис в результате вмешательства со стороны РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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