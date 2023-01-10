Захарова прокомментировала обнаружение сведений разведки у Байдена

Сегодня, 21:39

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Захарова прокомментировала обнаружение сведений разведки у Байдена
Фото из открытых источников

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале отреагировала на недавнее известие, что в одном из центров, связанных с американским президентом Байденом, были обнаружены засекреченные государством разведывательные сведения. Это событие, когда в офисе президента были найдены бумаги с таким содержанием, по мнению политологов, представляет вопрос, с которым предстоит работать Байдену, объясняя причины такой ситуации.

Захарова, отмечая, что президент США часто обвиняет российские политические власти в разных случаях, задалась вопросом, почему и в этот раз Байден еще не заявил, что документы разведки попали в его офис в результате вмешательства со стороны РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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